Steckerlfisch, Steak und Raclette: Das gibt es beim Reichsstraßenfest zum Essen

Zum Feiern gehört das Essen – das gilt natürlich auch für das Reichsstraßenfest. Für die Besucherinnen und Besucher des Donauwörther Traditionsfestes ist diesbezüglich allerhand geboten. An rund 40 Ständen finden Gäste kulinarische Angebote. Auszuprobieren gibt es nicht nur einheimische Gerichte, auch Exotisches ist dabei. Genauso wie mehrere Donauwörther Wirte, die zum ersten Mal beim Reichsstraßenfest vertreten sind.

Wer aus Richtung Rathaus die Reichsstraße hinauf spaziert, trifft auch schnell auf einen der Neulinge. In der unteren Reichsstraße bietet nämlich das Canapro zum ersten Mal verschiedene Speisen an. Zwar gibt es keinen eigenen Stand, doch können es sich die Besucherinnen und Besucher auf Stühlen vor dem Hanfgeschäft gemütlich machen. Zum Essen gibt es dort zum Beispiel Waffeln, Kuchen oder Müsli. Nicht weit entfernt bietet der Stadtladen Rollbraten und Kaspressknödel an. Ein besonderes Angebot machen am Samstag die Donauwörther Pfadfinder: Bei ihnen können sich die Gäste mit Eissorten abkühlen.

Beim Reichsstraßenfest in Donauwörth gibt es auch Exotisches zum Essen

An der Unteren Bühne bietet das Marxheimer Landsteakhaus unter anderem Chili Cheese Pommes oder Pulled Pork Sandwich an. Räucherlachs gibt es am dortigen Stand von Bernardin Gutic aus Monheim. Das Donauwörther Geschäft WeDoGourmet ist zum ersten Mal dabei und hat Raclette im Angebot. Außerdem gibt es an der Unteren Bühne thailändische und vietnamesische Küche vom Rainer Imbiss Mai Thuy zu genießen. Wer die Reichsstraße etwas weiter hinaufläuft, stößt schnell auf den Stand der Metzgerei Leinfelder aus Buchdorf. Hier gibt es unter anderem Steak und Bratwurst.

An der Mittleren Bühne können die Gäste unter anderem Pulled Pork und Hirtenkäse vom Bistro Simple kosten. Außerdem bietet Jürgen Minder von der Sportgaststätte Rain unter anderem Ochs vom Spies und Schaschlik an. Der Kiwanis Club Donauwörth hat belegte Brote im Angebot. Einen echten Hotspot an Essensständen gibt es schließlich in der Oberen Reichsstraße. Dort versorgt Armin Schnabel vom Goldenen Hirsch Gäste mit Steckerlfisch und Steak. Dazu kommen zwei Stände von der Eventgastronomie Lorenz Gumpp: An einem gibt es Rahmflecken, am anderen Pastaschale aus Parmesanleib. Nicht weit entfernt können Besucherinnen und Besucher am Stand der Pizzeria Romana aus Monheim unter anderem Holzofenpizza probieren. Nicht weit entfernt gibt es am Stand des Dicken Bären aus Monheim Burger oder Kässpätzle.

An der Oberen Bühne auf dem Donauwörther Reichsstraßenfest gibt es Langos

An der oberen Bühne lässt sich ein weiterer Essens-Schwerpunkt finden. So bietet der Hegel-Pflege-Club aus Tapfheim hier Bratwurst, Käse und Kuchen an. Neu beim dabei Reichsstraßenfest ist das Bistro Mexx mit Currywurst und Fisch. Bei Karl Neumüller aus Holzheim können deftige Langos und Crepes gekostet werden. Türkische Spezialitäten gibt es derweil bei Ilhan Sönmez vom Bäumenheimer Lokal Illo‘s Döner und Pizza. Etwas Adventsstimmung kommt schließlich schon bei Walter Neumüller aus Holzheim auf. Er verkauft nämlich Lebkuchen – aber auch Nüsse und Schokofrüchte. Es ist also wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.