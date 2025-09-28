Steckt Energydrink und Bier einfach ein: 16-Jährige sorgt im Supermarkt für Aufsehen

Eine junge Frau hat am Samstag versucht. in einem Rainer Supermarkt Getränke zu stehen. Gegen 19.45 Uhr ging die 16-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis mit ihrem Freund zum Einkaufen. In dem Geschäft steckte sie einen Energydrink und eine Bierflasche in ihre Jacke. Während ihr Freund an der Kasse seinen Einkauf bezahlte, verließ die Frau den Kassenbereich, ohne die zuvor eingesteckten Waren zu bezahlen.

Eine Angestellte beobachtete laut Polizei den Vorfall und sprach die 16-Jährige hinter dem Kassenbereich beim Verlassen des Supermarktes an. Die Beschuldigte versuchte daraufhin zu fliehen, weshalb sie von der Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Mehrfache Versuche der Täterin sich loszureißen und zu fliehen, konnte die Angestellte verhindern. Nach Eintreffen von Polizeibeamten wurde die Frau zur Polizeiinspektion gebracht und dort der verständigten Mutter übergeben. Sie muss sich nun aufgrund eines Vergehens des versuchten räuberischen Diebstahls verantworten. (AZ)