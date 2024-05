Drei Fahrzeuge an Wildunfall bei Steinbühl beteiligt

Ein Mopedfahrer stößt bei Steinbühl mit einem Reh zusammen. Der Unfall hat weitere Folgen.

Ein folgenreicher Wildunfall hat sich am späten Abend des Feiertags Christi Himmelfahrt nahe dem Wolferstädter Ortsteil Steinbühl ereignet. Auf der Kreisstraße stieß ein Mopedfahrer mit einem Reh zusammen. In der Folge passierte ein weiterer Unfall. Der Schaden ist hoch, glückliche Umstände verhinderten Schlimmeres.

Der Polizei zufolge kollidierte 16-Jähriger, der mit seinem Moped von Wemding her kam, kurz vor Steinbühl mit dem Tier. Dadurch stürzte der Jugendliche. Sein Leichtkraftrad blieb auf der Straße liegen und der Fahrer an deren Rand. Hilfe erhielt das Opfer von einem Autofahrer, der den Sturz aus der Gegenrichtung beobachtet hatte.

Schaden bei Wildunfall summiert sich auf rund 30.000 Euro

Allerdings übersah ein weiterer Pkw-Fahrer das auf der Fahrbahn liegende Zweirad. Der Wagen prallte dagegen und das Krad wurde gegen den Pkw des Ersthelfers geschleudert. Trotz erheblichen Schäden an den drei beteiligten Fahrzeugen in Höhe von insgesamt fast 30.000 Euro ging das Ganze nach Angaben der Polizei "noch verhältnismäßig glimpflich aus". Das Reh verendete, der Jugendliche verletzte sich glücklicherweise nicht schwerer. Er wurde zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)