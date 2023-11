Tödlicher Unfall auf der B2: Geisterfahrer stammt aus dem Kreis Donau-Ries

Nahe Stettenhofen passiert ein fürchterlicher Unfall. Ein weiterer Beteiligter wird schwer verletzt. Es ist nicht der erste Geisterfahrer-Unfall auf der Strecke.

Auf der B2 im Landkreis Augsburg hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein fürchterlicher Unfall ereignet. Den verursachte ein aus dem Donau-Ries-Kreis stammender Geisterfahrer. Der starb bei der Karambolage.

Laut Polizei war der 63-Jährige, der nach Informationen unserer Redaktion aus dem östlichen Landkreis Donau-Ries stammt, gegen 23.50 Uhr offenbar in falsche Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren. An welcher Anschlussstelle genau, das ist der Polizei noch nicht bekannt. Marion Liebhardt, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, erklärt hierzu: "Es gibt Hinweise, dass es im Bereich von Meitingen war."

Der Geisterfahrer auf der B2 kracht gegen zwei andere Autos

Zwischen der Anschlussstelle Langweid und Stettenhofen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat, der mit zwei Personen in Richtung Donauwörth unterwegs war. Durch die Kollision nahe Stettenhofen wurde das Auto des 63-Jährigen über die Fahrbahn geschleudert und krachte anschließend gegen einen weiteren Pkw ( Audi), den ein Mann aus dem Raum Augsburg steuerte.

Der 63-Jährige starb trotz sofortiger Reanimation an der Unfallstelle. Der Beifahrer des Seats wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 57-Jährige ist laut Polizei ebenfalls im Donau-Ries-Kreis wohnhaft, dem Vernehmen nach im Stadtgebiet von Harburg. Die beiden Fahrer, von denen einer aus Mittelfranken stammt, kamen mit leichteren Blessuren davon.

Die B2 ist nach dem Unfall rund vier Stunden lang komplett gesperrt

Die B2 war nach dem Unfall in beide Richtungen für etwa vier Stunden gesperrt. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe zum Unfallhergang. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder wem der Verursacher, der in einem Dacia unterwegs war, begegnete, soll sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen melden. Telefon: 0821/323-1810.

Dass auf der autobahnähnlich ausgebauten B2 zwischen Donauwörth und Augsburg Geisterfahrer auftauchen, ist gar nicht so selten. Auch heuer seien im südlichen Donau-Ries-Kreis schon mehrmals solche Vorkommnisse mitgeteilt worden, berichtet Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth. Dadurch entstünden sehr gefährliche Situationen, deren mögliche Folgen nicht auszudenken seien. Häufig meldeten Zeugen die Geisterfahrer, könnten aber leider nur vage Angaben zu dem jeweiligen Fahrzeug machen.

Im September hat die Polizei in Donauwörth einen Geisterfahrer erwischt

Ab und an gelinge es, solche Verkehrssünder ausfindig zu machen. Dies passierte beispielsweise im September. Ein 29-Jähriger aus Dillingen fuhr auf der Schellenberg-Umgehung bei Donauwörth in falscher Richtung. Dank einer Zeugin konnten die Gesetzeshüter den jungen Mann wenig später im Stadtgebiet stoppen. Er gab an, er habe sich auf dem Weg zu einem Schnellimbiss befunden.

Im Kreis Augsburg ereignete sich vor einem Jahr ein ähnlicher Unfall auf der B2. Allerdings blieben die Folgen vergleichsweise glimpflich. Nur um Haaresbreite entging eine 62-jährige Autofahrerin bei Langweid einem Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer. Durch eine Vollbremsung konnte die Frau den Unfall gerade noch vermeiden. Sie sah einen Autofahrer, der vor ihr auf der Straße wendete. Der 60-Jährige sagte gegenüber der Polizei, er habe erst beim Einfahren auf die B2 bemerkt, dass er in Richtung Süden unterwegs war. Er wollte aber eigentlich in die Gegenrichtung. Deshalb hätte er sich kurzerhand entschlossen, zu wenden.