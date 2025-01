Es ist ein Rekord – und er könnte tatsächlich einige Zeit halten. Die Gemeinde Mertingen hat im vergangenen Jahr bei der Gewerbesteuer so viele Einnahmen generiert wie noch nie. Nicht zuletzt deshalb geht man in der Kommune mit einem deutlichen Plus aus dem Jahr 2024. Doch die kommenden Jahre dürften schwieriger werden.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbesteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis