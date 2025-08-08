E-Scooter-Fahrer wird bei illegaler Tour erwischt

die Polizei hat erneut einen Elektro-Tretroller-Fahrer bei einer illegalen Spritztour erwischt. Am Donnerstag um 20.50 Uhr stoppte eine Streife Marktplatz in Asbach-Bäumenheim einen Jugendlichen, der auf einem solchen E-Scooter unterwegs war, an dem sich kein gültiges Kennzeichen befand.

Der 16-Jährige hatte noch eine blaue und damit abgelaufene Versicherungsplakette aus dem Jahr 2024 an dem Zweirad angebracht. Ein aktueller Haftpflichtversicherungsvertrag bestand nicht. Die Folge: eine Strafanzeige. (AZ)