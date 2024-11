Wenn Schüler im Dunkeln laufen müssen

Es ist noch nicht lange her, da bestimmte die Energiekrise das allgemeine Handeln. So beschloss der Kaisheimer Gemeinderat 2022, die Straßenbeleuchtung in weiten Teilen des Kernorts abends erst später einzuschalten und morgens früher abzuschalten, um Strom zu sparen. Dadurch ergibt sich aber gerade in der aktuellen Jahreszeit ein Problem: Kinder, die sich zu Fuß auf dem Weg zur Schule befinden, müssen mehr oder weniger im Dunkeln laufen.

