Dem Regen zum Trotz: Straßenfest unter Zelten und Pavillons

Für einen Moment hatten sie angesichts der Wetterprognosen gezögert, dann jedoch gegen eine Absage entschieden. Eilends wurden Pavillons, Zelte und Überdachungen zum Zehenplatz gebracht, damit das Mertinger Straßenfest gegen den angekündigten Regen geschützt war. Während am Wochenende andernorts die ein oder andere Freilauft-Veranstaltung ausfiel - zum Beispiel der Auftritt der Band Sixtreme am Samstag im Biergarten Gump bei Zirgesheim - feierten die Menschen in Mertingen am Freitagabend bei lauen Temperaturen und zur Party-Musik von Jolly-Sound bis weit nach Mitternacht.

Nahezu alle Plätze waren so zum Auftakt besetzt, immerhin 2500. Die Hälfte davon war in letzter Minute noch überdacht worden. Zu einem „gemütlichen Miteinander“ lud Bürgermeister Veit Meggle in die Feiermeile ein, nachdem er das erste Bierfass mit drei Schlägen angezapft hatte. „Es war fröhlich und friedlich“, blickte Cheforganisator Stefan Kreuzer am Tag danach zurück.

Elf Vereine machen beim Straßenfest in Mertingen mit

Elf Vereine boten an ihren Ständen Essen und Trinken an. Dennoch ging ihnen der Nachschub aus. Franz Nosalski von der Alten Brauerei bot „Zupfburger“ an, deren Fleisch zwölf Stunden lang gegart worden war. Noch in der Nacht schob er Nachschub in den Ofen, um die „Zupfburger“ am nächsten Tag wieder anbieten zu können.

Auf dem Zehentplatz in Mertingen war vor allem am Freitag einiges los. Foto: Helmut Bissinger

Die Verantwortlichen hatten bei einer Krisensitzung über das Vorgehen beraten. Ergebnis: Das Straßenfest, erstmals wieder nach sechs Jahren Pause wochenlang vorbereitet, sollte nicht ausfallen. Am zweiten Tag spielte Petrus dann aber nicht so richtig mit. Just als die Goißler und Schuhplattler ihr Können zeigten, setzte der Regen ein. Unter den Bedachungen war letztlich alles besetzt, als die Partyband Feierdeifi dafür sorgte, dass sich Besucherinnen und Besucher die Feierlaune nicht verderben ließen.

Beim Mertinger Straßenfest gehen am Freitag die Rettiche aus

Ofenkartoffeln, Eis aus Mertinger Milch oder Rettiche waren gefragt. Der Rettichverein bot an seinem Stand Brotzeiten an. Auch die Freizeit- und Rettichfreunde mussten am ersten Tag schnell bekennen, dass ihnen der Südtiroler Schinken (von einem Mitglied aus dem Urlaub mitgebracht) und die Rettiche ausgingen. Eigens für das Straßenfest waren die Pflanzen auf dem Feld eines Landwirts im Frühjahr ausgesät worden. Schnell wurde noch einmal geerntet, so dass es am zweiten Tag wieder die Sorten Lanzelot, Münchner Bierrettich und den Schwarzen Rettich gab.

Die Mertinger trotzten beim Straßenfest am Samstag dem Regen. Dafür waren zahlreiche Zelte und Pavillons aufgestellt worden. Foto: Helmut Bissinger

„Das ist eine ideale Gelegenheit, wieder einmal alte Bekannte zu treffen“, fasste ein Mertinger zusammen. Die befreundeten Feuerwehrkameraden aus Vogt genossen ebenfalls die Stimmung. Sie waren eigens für das Fest aus der Gemeinde im Landkreis Ravensburg angereist.