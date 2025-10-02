Streifkollision zweier Autos: Sachschaden, aber keine Verletzten

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr begegneten sich auf der insgesamt nur rund 3,5 Meter breiten Fahrbahn am Schießerhof bei Zirgesheim eine 65-jährige Frau mit einem SUV sowie ein 70-jähriger Mann mit einem Elektrotransporter. Es kam zu einer Streifkollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht abschließend beziffert. (AZ)

