Streifkollision zweier Autos: Sachschaden, aber keine Verletzten

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr begegneten sich auf der insgesamt nur rund 3,5 Meter breiten Fahrbahn am Schießerhof bei Zirgesheim eine 65-jährige Frau mit einem SUV sowie ein 70-jähriger Mann mit einem Elektrotransporter. Es kam zu einer Streifkollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht abschließend beziffert. (AZ)
Zirgesheim
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden