Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Streifkollision zwischen SUV und Elektrotransporter in Schießerhof: Details und Infos

Zirgesheim

Streifkollision zweier Autos: Sachschaden, aber keine Verletzten

Auf schmaler Fahrbahn kamen sich zwei Fahrzeuge zu nahe. Der Sachschaden ist noch nicht ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Einen Polizeieinsatz gab es in Zirgesheim. Dort waren sich zwei Autos zu nahe gekommen.
    Einen Polizeieinsatz gab es in Zirgesheim. Dort waren sich zwei Autos zu nahe gekommen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa, Symbolbild

    Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr begegneten sich auf der insgesamt nur rund 3,5 Meter breiten Fahrbahn am Schießerhof bei Zirgesheim eine 65-jährige Frau mit einem SUV sowie ein 70-jähriger Mann mit einem Elektrotransporter. Es kam zu einer Streifkollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht abschließend beziffert. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden