Streit eskaliert: 16-Jähriger verpasst Kontrahent Kopfstoß

Ein Streit ist am Samstagabend in Bäumenheim eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 16-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit einem 15-jährigen Mitbewohner auf der Hauptstraße im Bereich der dortigen Bahnunterführung in einen Konflikt. Im weiteren Verlauf verpasste der Ältere der beiden seinem Kontrahenten einen Kopfstoß, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)