Trotz BGH-Rechtssprechung: Unternehmer in Monheim verbreitet Darstellungen über soziale Medien

Über mehrere Jahre hinweg beschäftigte die Stadt Monheim mit Verwaltung und Stadtrat ein Rechtsstreit mit einem örtlichen Unternehmer. Dabei ging es um ein etwa 16.000 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich der Wemdinger Straße“. Bereits im vergangenen Herbst hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe der Kommune in letzter Instanz in allen Punkten Recht gegeben und das entsprechende Gelände soll an die Stadt zurückgehen. Dies sieht der unterlegene Geschäftsmann offensichtlich nicht ein, was Bürgermeister Günther Pfefferer nun im Stadtrat zu einer Stellungnahme veranlasste.

