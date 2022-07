Streit um Maske: Aggressiver Bahngast stößt anderen zu Boden

Am Donauwörther Bahnhof gab es einen Vorfall, bei dem ein Unbekannter handgreiflich wurde. Die Polizei sucht nun den Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Ein aggressiver Bahnkunde wurde am Mittwochabend auf dem Donauwörther Bahnhof handgreiflich. Laut Angaben der Polizei hatte ein 44-jähriger Fahrgast aus Offenbach am Main gegen 21 Uhr den Unbekannten auf Gleis fünf angesprochen, weil dieser keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug. Daraufhin wurde der Angesprochene wütend, stieß den 44-Jährigen in die Nähe des Gleises zu Boden und ging weg. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Zugverkehr. Der Gestoßene konnte sich trotz seiner Alkoholisierung von knapp 1,7 Promille wieder selbst aufrichten.

DIe Polizei Donauwörth bittet um Mithilfe

Er hatte sich durch den Sturz nur leicht verletzt. Eine Sofortfahndung der Donauwörther Polizei im Bahnhofsbereich verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Er wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und kräftig, südländisches Erscheinungsbild. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)