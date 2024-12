Hohe Wellen schlägt derzeit die Sanierung des Hamlarer Schützenheims. In einem offenen Brief, datiert mit dem 9. Dezember, erhebt die Vorstandschaft des Schützenvereins Diana Hamlar, an der Spitze der 1. Schützenmeister Thomas Barfüßer, erhebliche Vorwürfe gegen die Gemeinde Asbach-Bäumenheim.

