Streit unter Nachbarinnen: Glasscherben auf Grundstück verstreut

Ein seit Längerem schwelender Nachbarschaftsstreit in Druisheim beschäftigt nun die Polizei. Eine Frau erstattete Anzeige.

Etwa einem halben Jahr, so die Gesetzeshüter, streiten sich in dem Dorf zwei Frauen, die nebeneinander wohnen, immer wieder. Bis vor zwei Wochen sei es bei verbalen Beleidigungen geblieben. Dann habe die Anzeigenerstatterin jedoch mehrmals verschiedene Glasscherben auf ihrem Grundstück festgestellt, die direkt am Zaun zur Nachbarin lagen. Da dies aber zunächst keinerlei Folgen hatte, ignorierte die Geschädigte dies.

Am Mittwoch bemerkte die Betroffene abermals einen circa zwei Quadratmeter großen Scherbenteppich direkt an der Grundstücksgrenze. Zuvor hatte sich ihr Hund eine blutende Wunde an einer Pfote zugezogen. Die Polizeiinspektion Rain nahm jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und der Sachbeschädigung auf. (AZ)