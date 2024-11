Streit in Bar wegen Kindergeschrei eskaliert

Vor einer Bar in Donauwörth ist es am Donnerstag zu einer handfesten Auseinandersetzung unter zwei Männern gekommen. In dem Lokal in der Sonnenstraße beschwerte sich der Polizei zufolge in den frühen Abendstunden zunächst ein Gast, 54, über zu lautes Kindergeschrei. Durch die anwesenden Eltern wurden die Kinder zur Ruhe ermahnt. Trotzdem unterließ der Mann offenbar seine Sticheleien in Richtung der Mütter und Väter nicht.

Das Personal verwies den Unruhestifter aus dem Gebäude. Auch der Vater, 43, eines der Kinder ging in den Außenbereich. Dort kam es zu einem handgreiflichen Streit. Der Ältere der Beteiligten trug einen Bluterguss unter dem rechten Auge davon. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. (AZ)