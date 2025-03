Faustschlag ins Gesicht: Streit zwischen Alkoholisierten eskaliert

Ein junger Mann hat am Sonntagfrüh einen 22-Jährigen in Amerbach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Gegen 2.45 Uhr entwickelte sich zwischen den beiden stark alkoholisierten Männern zunächst ein Streit, den sie zunächst noch mit Worten austrugen. Doch nach einiger Zeit verlor der 18-Jährige die Fassung und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust in sein Gesicht.

Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt. Da der 18-Jährige auch die hinzugerufenen Polizeibeamten provozierte, verwiesen diese ihn des Platzes. Dieser Aufforderung kam der junge Mann nur widerwillig nach und beleidigte dabei auch noch die Einsatzkräfte. Gegen den jungen Erwachsenen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ein. (AZ)