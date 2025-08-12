Kurzschluss in Harburg: Stromausfall in zahlreichen Orten

Im Bereich zwischen Harburg und Nördlingen ist es am Dienstagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Die Ursache dafür lag nach Auskunft des Energieversorgers EnBW ODR in Harburg. Eine ganze Reihe von Orten war betroffen.

Das Unternehmen teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass gegen 10 Uhr in einer Umspannstation in Harburg ein technischer Defekt aufgetreten sei. Ein Betriebsmittel sei kaputtgegangen. Dadurch sei es zu einer Überspannung gekommen, die zu einem Kurzschluss geführt habe. Folge: „Die Hauptleitung zwischen Harburg und Nördlingen war stromlos.“ Deshalb seien beispielsweise Harburg und Umgebung, die Gemeinden Möttingen und Deiningen sowie Teile von Nördlingen ohne Elektrizität gewesen. In den meisten betroffenen Ortschaften war laut ODR der Strom etwa zehn Minuten weg.

In einem Teil von Harburg war gut eine Stunde lang der Strom weg

In Harburg habe der Ausfall länger gedauert. Grund: Weil dort die Schadstelle lag, habe man erst einmal das Ortsnetz überprüft. Um 10.38 Uhr seien etwa Dreiviertel der Anwesen in der Kernstadt wieder am Netz gewesen. In dem Teilbereich, in dem die besagte Umspannstation steht, sei dies erst um circa 11.15 Uhr wieder möglich gewesen.

In Harburg und Umgebung hat man noch ungute Erinnerungen an einen in den vergangenen Jahrzehnten beispiellosen Stromausfall. Der dauerte am ersten März-Wochenende 2025 teilweise mehr als einen halben Tag. Ausgangspunkt war damals ein Defekt an einer Mittelspannungsleitung in Ebermergen. Dieser löste eine Art Kettenreaktion aus. Dadurch entstanden im Leitungsnetz an fünf Stellen in zwei Versorgungsabschnitten Kurzschlüsse.