So viele Orte waren vom Stromausfall im Landkreis Donau-Ries betroffen

Von dem Stromausfall am Montagabend waren deutlich mehr Gemeinden betroffen als zunächst angenommen. Nicht nur in den beiden Harburger Stadtteilen Großsorheim und Hoppingen gab es für rund eine Stunde lang keinen Strom. Auch in Kleinsorheim, Möggingen, Appetshofen, Heroldingen, Schrattenhofen und Wörnitzostheim blieb es dunkel. Das bestätigt Nicole Fritz, Sprecherin der EnbW ODR, auf Anfrage unserer Redaktion.

Den eigentlichen Grund der „atmosphärischen Störung“, wie der Stromversorger dieses Ereignis nennt, werde man wohl nicht herausfinden, sagt Fritz. Es sei möglich, dass ein Blitz in eine Leitung oder direkt neben einer Leitung eingeschlagen habe. Ebenso könne es aber der Fall sein, dass wegen einer Sturmböe drei Leitungen gegeneinander geschlagen seien oder ein Ast auf eine Leitung geprallt sei. Sicher sei lediglich: Es gab einen Kurzschluss. Die Kollegen hätten die gesamten Leitungen abfahren müssen, um auszuschließen, dass noch etwas in einer Leitung hänge: „Das dauert, das ist eine lange Strecke. Und man kann nicht überall mit dem Auto hinfahren. Da müssen die Kollegen auch mal auf ein Feld laufen.“ Nur ein- bis zweimal pro Jahr gebe es solche „atmosphärischen Störungen“ im Netz der EnbW ODR. „Das kommt wirklich nicht so oft vor.“

Kein Festnetz ging am Mittwoch in Mertingen. Weitere Informationen gibt es dazu hier in Kürze.