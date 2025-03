Stromausfall in Harburg: Demnächst soll Versorgung wieder stehen

In der Nacht zu Sonntag hat es in Harburg einen größeren Stromausfall gegeben. Wie der Versorger EnBW ODR mitteilt, war die gesamte Stadt aufgrund einer Störung ohne Strom. Aktuell sei etwa noch die Hälfte der Haushalte in der Kernstadt, um die 1000 Stück, ohne Strom. In Ebermergen war die Versorgung nach wenigen Stunden wiederhergestellt. Es gab laut EnBW ODR einen Betriebsmitteldefekt in einer Leitung kurz vor Ebermergen, dieser führte zu einem weiteren Folgefehler.

Insgesamt zehn Personen, darunter Monteure und Bautrupp sind seit heute Nacht im Einsatz, um die Störung zu beheben. Die EnBW ODR geht davon aus, dass in einer Stunde wieder alle Kunden versorgt sind. (AZ)