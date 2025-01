Falle im Wald: Suchhund bei Jagd verletzt

Ein Hund ist am Samstag in Oberndorf bei einer Jagd verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr fand eine Drückjagd in einem Waldgebiet statt. Ein als Suchhund eingesetzter Hund stöberte während der Nachsuche eine von einem bisher unbekannten Täter ausgelegte Schlagfalle im Wald auf. Diese löste aus, als der Hund daran schnupperte.

Die Schlagfalle umschloss den Hals des Hundes, wodurch dieser verletzt wurde. Weitere Schlagfallen konnten nicht gefunden werden. Die Falle wurde durch im Anschluss alarmierte Polizeibeamte sichergestellt. Die Poliinspektion bittet unter der 09090/ 70070 um Hinweise. (AZ)