Südzucker in Rain: Zuckerrübenkampagne kurzzeitig unterbrochen

Die laufende Zuckerrübenkampagne ist am frühen Freitagmorgen unterbrochen worden, weil das Werk Rain von einem technischen Defekt betroffen war. Der Rübentransport durch die drei Abfuhrgemeinschaften ist vorübergehend eingestellt worden.

Die zentrale Pressestelle des Südzucker-Konzerns in Mannheim teilte mit, dass sowohl Anfuhr wie auch Produktion in Rain am heutigen Samstag wieder anlaufen sollen. Das Werk Rain lief am Freitag „auf Minderleistung“, weil einer von zwei Extraktionstürmen aufgrund einer Störung am Antrieb stillstehe, so Mareike Müller, Corporate Communication. Man gehe davon aus, dass „das Werk ab Samstag wieder auf Volllast läuft und die Rübenanfuhr kurzfristig hieran angepasst wird.“

Kampagne von Südzucker in Rain fällt heuer kürzer aus

Die Kampagne soll wegen der schwierigen Marktsituation heuer kürzer ausfallen. Sie könnte bereits, wie berichtet, zum Jahresende abgeschlossen werden. Für Rain seien rund 14 Prozent weniger Ackerflächen unter Vertrag genommen worden. Dementsprechend verkürzt sich auch die Kampagne. Große Zuckermengen auf dem Markt drücken auf den Preis, außerdem ist der Verbrauch rückläufig. Die Rüben 2025 sind wieder zuckerreich und könnten es auf 17 Prozent und mehr Zuckergehalt bringen. Ob es vereinzelt wieder Rekorderträge von 100 Tonnen Rüben pro Hektar gibt, wird sich zeigen. Als größte Bedrohung wird derzeit die Schilfglasflügelzikade gesehen. Sie befällt Rüben und Kartoffeln und löst Infektionskrankheiten aus.