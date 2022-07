Sulzdorf

vor 19 Min.

Einbrecher klauen aus Geld aus dem Schützenheim in Sulzdorf

Unbekannte steigen gewaltsam in das Schützenheim in Sulzdorf ein. Ihre Beute ist überschaubar, dafür richten sie auch einen nicht zu knappen Sachschaden an.

Erneut hat sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth ein Einbruch in ein Sportheim ereignet. Wie die Beamten mitteilen, hebelten mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Montag um 18.30 und Donnerstag um 16.30 Uhr mit Gewalt ein Fenster an der Terrasse des Gebäudes auf. Dadurch gelangten sie ins Innere und hebelten auch dort eine Türe auf. Sie entwendeten Bargeld in einem mittleren zweistelligen Eurobetrag. Der Sachschaden dürfte bei einigen Hundert Euro liegen. Ermittlungsbeamte der Donauwörther Inspektion sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren gegen unbekannt ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

