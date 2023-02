Gottesdienst für die Patronin der Kranken

Am Fest der Heiligen Walburga findet am Samstag, 25. Februar, in der Pfarrkirche Sulzdorf um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Zeilbeck (früher Wemding/Amerbach) statt. Die heilige Walburga, deren Grab sich in der gleichnamigen Abtei-Kirche in Eichstätt befindet, wird als Patronin der Kranken seit über 1100 Jahren verehrt. Auch in Monheim befinden sich Reliquien der angelsächsischen Benediktinerin, die im Doppel-Kloster Heidenheim als Äbtissin wirkte. Den Gottesdienst in Sulzdorf gestalten Mitglieder des Heimatchors sowie der Kesseltaler Weisenbläsern. Er wird in den Anliegen der Krebs-Selbsthilfegruppe abgehalten. Initiatorin ist Erna Dirschinger. (AZ)