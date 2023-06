Hund bei Sulzdorf von Autofahrer erfasst: Polizei sucht nach Zeugen

Um Hinweise zu einem Autofahrer, der am Sulzdorfer Ortsschild am Dienstag einen kleinen Schäferhund angefahren haben soll, bittet die Polizei Donauwörth.

Einen acht Monate alten Schäferhund-Welpen soll der Fahrer eines hellen Pkw Kombi am Dienstagabend mit seinem Wagen erfasst haben. Der Unfall geschah um 21.30 Uhr, kurz vor dem Ortsschild Sulzdorf, als der unbekannte Verkehrsteilnehmer aus Richtung Kaisheim kam. Ohne anzuhalten, so die Polizeiangaben, setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer nach dem Zusammenstoß mit dem Haustier seine Fahrt fort. Zur selben Zeit fuhren mehrere andere Pkw-Fahrer an der Unfallstelle vorbei. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

