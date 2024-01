Winterdienst "räumt" bei Sulzdorf ein Wildschwein von der Straße

Ein nicht alltäglicher Wildunfall ist am Mittwochabend nahe Sulzdorf passiert.

Auf der Straße zwischen Mündling und Sulzdorf hat sich am Mittwochabend ein nicht alltäglicher Wildunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war um 19 Uhr ein Winterdienst-Fahrzeug des Landkreises in Richtung Sulzdorf unterwegs. Im Waldstück vor dem Ort überquerte ein Wildschwein direkt vor dem Lkw die Fahrbahn. Der Lastwagen erfasste das Tier. Dieses war sofort tot. Am Laster entstand augenscheinlich kein Schaden. (AZ)