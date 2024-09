Rund 1000 Gäste bei „Summerfeeling“-Party in Wörnitzstein

In der Kiesgrube beim Sportplatz in Wörnitzstein haben am Samstagabend unter dem Motto „Summerfeeling“ etwa 1000 Partybegeisterte den Sommer gefeiert. Da war es durchaus passend, dass die Fete auf eine laue, sternenklare Augustnacht fiel.

Auch sonst versetzte die Party, welche die Schulhausjugend Wörnitzstein veranstaltet, die zahlreichen Gäste in Sommerlaune. Sei es die gebastelte meterhohe Palme, die grün beleuchtet in der Mitte der Veranstaltungsfläche aufragte, die Getränke oder die Musik.

Für die Musik sorgt in Wörnitzstein das DJ-Duo Spinplex

Für Stimmung sorgte das DJ-Duo Spinplex aus Mertingen. Dieses interagierte mit den Tanzenden, forderte beispielsweise zum Mitwinken auf den Beat eines basslastigen Liedes auf. Dabei waren die beiden DJs selbst mit so viel Begeisterung dabei, dass dies die Tanzenden ansteckte. Zu hören gab es ohne harte Brüche Malle-Hits oder bekannte Dance-Musik aus mehreren Jahrzehnten, vor allem aber Songs aus diesem Jahrhundert. Von „I gotta feeling“ von den Black Eyed Peas, über „Pepas“ von Furruko und Tiesto und „Kamikaze“ von Tream und FiNCH war alles dabei.