SV Wörnitzstein-Berg unterliegt unglücklich und spät im Top-Duell

In einem ausgeglichenen Topspiel der Fußball-Bezirksliga Nord unterlag der SV Wörnitzstein-Berg äußerst unglücklich beim ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Hollenbach mit 1:2 (1:1). Erst ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit brachte die Entscheidung zugunsten der Heimelf.

Die Wörnitzsteiner Elf startete schwungvoll und mit viel Ballbesitz in die Partie. Erste Torannäherungen durch Mathias Färber und Timo Zausinger brachten allerdings keine Gefahr für das Heimtor. Ebenso verpufften einige gefährliche Hereingaben, da sich nie der passende Abnehmer fand. In die Drangphase hinein musste die Bobinger-Elf bereits nach 15 Minuten den ersten Tiefschlag hinnehmen, als Silvio Sebalj nach einem langen Ball an Martin Müller noch scheiterte, Patrick Högg allerdings den Abstauber im Tor unterbrachte.

Der SVW zeigte sich allerdings wenig geschockt und übernahm wieder die Spielkontrolle. Erneut Zausinger hätte bereits kurz nach dem Rückstand ausgleichen können, aber sein Kopfball ging neben das Tor (20.). Wenige Minuten vor der Halbzeit war dann jedoch der verdiente Ausgleich fällig. Zausinger eroberte sich rustikal den Ball und passte auf Kapitän Dominik Marks, der den Ball schließlich clever im Tor unterbrachte (38.).

SV Wörnitzstein-Berg hadert mit Schiedsrichter-Entscheidung

Die zweite Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen, in denen keine Mannschaft der anderen etwas schenkte. Folglich ergaben sich in beiden Abwehrreihen kaum Lücken für Torchancen. Erst die Heimelf konnte sich mit einem Distanzschuss in der 84. Minute eine Möglichkeit erarbeiten, die SVW-Keeper Müller allerdings vor keine großen Problem stellte. Als sich alle schon auf ein Remis eingestellt hatten, kam es in der Nachspielzeit schließlich noch zur entscheidenden Szene. TSV-Angreifer Patrick Högg konnte nach Ansicht des Schiedsrichters nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden – eine sehr umstrittene Entscheidung, mit der im SVW-Lager gehadert wurde. Michael Schäfer jedoch zeigte sich unbeeindruckt und verwandelte den Strafstoß zum Siegtreffer (90.+2)

Durch die unglückliche Niederlage ist für die Mannschaft von Dominik Bobinger der Kontakt zum TSV Hollenbach vorerst abgerissen (neun Punkte Abstand). Dennoch steht nach der nun abgeschlossenen Hinrunde gerade mit Blick auf die wiederkehrenden personellen Ausfälle ein guter vierter Platz zu Buche. Zum ersten Rückrundenspiel gastiert der SVW kommenden Sonntag beim VfL Ecknach. Zuschauer: 211. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Bobinger, Drabek, Bschor, Schmidbaur, Morasch (89. Dietrich), Knötzinger, Veh, Marks, Färber, Zausinger (69. Kurtishaj)