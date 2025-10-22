Tafeln am Limit: 400 neue Berechtigte in Donauwörth

Die Schlange wird dieser Tage nicht kürzer bei der Tafel in Donauwörth. Donnerstags ist am meisten los: Ausgabetag. Kurt Köber und Andrea Strobl sind im Einsatz, packen mit vielen Ehrenamtlichen Essenspakete. Es sind im Vergleich zum Vorjahr merklich mehr Menschen, die zu den Ausgabestellen Donauwörth und Bäumenheim kommen.

Andrea Strobl sagt, sie habe es jüngst gemerkt, dass der Andrang zur Tafel ungebrochen sei in diesem Jahr, als binnen einer Woche 60 neue Berechtigungsausweise ausgegeben wurden. Und wahrscheinlich werden es jetzt, in der kalten Jahreszeit, noch mehr werden. Das hänge aber weniger damit zusammen, wie die Caritas-Mitarbeiter Köber und Strobl erklären, dass die Menschen hier zu hohe Heizkosten hätten und deshalb weniger für Lebensmittel ausgeben könnten. Es hänge maßgeblich ab von den Flüchtlingswellen aus der Ukraine - will heißen: Wenn Putin die ukrainische Energieinfrastruktur pünktlich zur kalten Jahreszeit mit Bomben und Raketen angreift, merkt man das zeitversetzt auch bei den hiesigen Tafeln, weil die Menschen - vor allem Frauen und Kinder - dorthin fliehen, wo man es warm hat in den Wintermonaten.

Lebensmittelspenden in Donauwörth rückläufig

Den Krieg im Osten kann man auch an Zahlen ablesen. Wie Kurt Köber und Andrea Strobl unisono berichten, sind von 1300 Berechtigten in Donauwörth und Bäumenheim, die Lebensmittel bei der Tafel abholen, etwa 90 Prozent Ukrainer. Indessen ist die Zahl der Berechtigten seit 2024 um 400 gewachsen.

Derweil ist die Lage mit den Lebensmitteln schwieriger geworden. Köber erklärt: „Die Supermärkte und Discounter nutzen mittlerweile Künstliche Intelligenz, um optimierter einzukaufen - es bleibt dann weniger übrig.“ Was zunächst wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig erscheint, trifft in der Folge eben die Tafeln: „Wir haben weniger zu verteilen als in den Vorjahren. Es gibt nicht mehr alles von allem.“ Der Bundesverband der deutschlandweit 970 Tafeln mit ihren 2000 örtlichen Ausgabestellen bestätigt diesen Trend: Es werden mehr Kunden (in Deutschland insgesamt 1,6 bis 2 Millionen) bei gleichzeitig zurückgehenden Lebensmittelspenden.

Keine Unterschiede bei Bedürftigen an der Tafel

Die Mitarbeiter der Donauwörther Tafel, die von der katholischen Caritas getragen wird, schauen indessen nicht auf die Herkunft der Bedürftigen: „Für uns ist wichtig, ob der Mensch eine Berechtigung nachweisen kann, also tatsächlich bedürftig ist“, sagt Kurt Köber. Ob es sich dann um ukrainische Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber aus Syrien oder bedürftige deutsche Rentner handele, da unterscheide man nicht. „Ein Urteil steht uns nicht zu“, betont Köber. Wobei die letztgenannte Gruppe diejenige sei, die man am seltensten antreffe. „Die Scham, sich hier etwas abzuholen, die ist bei den Rentnern spürbar hoch“, erklärt Andrea Strobl, „sie kommen oft aus einer Zeit, in der man es noch gewohnt war, mit wenig auszukommen“.

Derweil sucht die Tafel weiterhin händeringend Ehrenamtliche, die mit anpacken. „Wir brauchen dringend Manpower“, sagt Köber. Aber man tue sich derzeit schwer, Freiwillige für diese Arbeit zu finden. Die Zahl der Kunden sei merklich gestiegen, die der Ehrenamtlichen jedoch nicht. 72 Helfer sind aktuell bei der Tafel der Caritas Donauwörth gemeldet, dazu Köber und Strobl als Angestellte in Teilzeit.

Tafel Donauwörth braucht neuen Transporter für Logistik

Des Weiteren sei auch das für die Logistik unverzichtbare Transportfahrzeug inzwischen in die Jahre gekommen - mittelfristig bräuchte man wohl einen neuen Transporter um die übrig gebliebenen Lebensmittel aus den Märkten in der Region abzuholen. Eines wird unterdessen nicht weniger werden in den kommenden Monaten: die Arbeit für die Helfer der Tafel.