Goldene Nadeln und bewegende Geschichten – Tag des Ehrenamts in Mertingen

Der Saal der Alten Brauerei in Mertingen hat schon viele feierliche Anlässe erlebt. Doch beim Mertinger Tag des Ehrenamtes liegt immer eine ganz besondere Stimmung in der Luft – eine Atmosphäre voller Anerkennung und Dankbarkeit. Auch in diesem Jahr hat die Gemeindeverwaltung einen würdigen Rahmen bereitet, um Menschen auszuzeichnen, die sich über viele Jahre hinweg ehrenamtlich für das Wohl anderer Menschen eingebracht haben oder besondere Leistungen, etwa im Sport vollbracht haben.

„Wenn man über den Erfolg einer Gemeinde spricht, denkt man oft an wirtschaftliche Kennzahlen, Wachstum, an Betriebe und Arbeitsplätze. Aber der wahre Reichtum unseres Ortes misst sich nicht in Euro - sondern in Zeit, die Menschen füreinander geben“, so Bürgermeister Veit Meggle, der sich für diesen feierlichen Anlass extra die Amtskette umgelegt hatte. Es gehe um Herzblut, das in Vereine und Institutionen gesteckt wird und um selbstverständliche Hilfsbereitschaft – kurzum: „Überall dort, wo Menschen freiwillig Verantwortung übernehmen, entsteht das, was wir Heimat nennen.“ Im Mittelpunkt des festlichen Abends – der musikalisch hochklassig und gekonnt punktiert humoristisch vom A-capella Ensemble „Vox Orange“ umrahmt wurde – standen zwei Persönlichkeiten.

Fast 40 Jahre Vorsitzender des Skiclubs: Günter Gaugenrieder

Als „jemanden der sich still, aber unermüdlich für andere einsetzt“ bezeichnete der Rathauschef Günter Gaugenrieder. Er ist Gründungsmitglied des Skiclubs Mertingen, der 1981 ins Leben gerufen wurde und führt seit fast 40 Jahren den Verein als Vorsitzender. Sein Verantwortungsbewusstsein und sein Organisationstalent untermauere Gaugenrieder bei den jährlichen Skifahrten und Wanderausflügen sowie den beliebten Sommerfesten. Doch damit nicht genug, auch beim FC Mertingen ist Gaugenrieder seit 2006 eine tragende Säule. So leitete er bis 2023 nicht nur die Jugendabteilung, sondern ist immer noch für die Passverwaltung zuständig. Für seine Hilfsbereitschaft und seinen unermüdlichen Einsatz heftete ihn der Bürgermeister die goldene Ehrennadel ans Revers.

Über die silberne Ehrennadel durfte sich Helmut Vogt freuen, der seit Jahrzehnten das Vereinsleben in Druisheim mitprägt. Seine große Leidenschaft ist der Schießsport und so führt Vogt seit 1990 ununterbrochen das aufwendige Amt des Sportwartes der Trowinschützen Druisheim aus. „Helmut Vogt versteht es, Schützinnen und Schützen zu motivieren, zu fördern und zu begleiten“, lobte Meggle. Doch neben seinem Engagement bei den Trowinschützen, das weit über die Tätigkeiten eines Sportwartes hinaus geht, ist der Druisheimer auch im Schützengau Donau-Ries eine feste Größe: Seit 1994 als EDV-Referent und seit 2006 als Rundenwettkampfleiter.

Lea Meitinger - Sportlerin des Jahres

Ja, der Schießsport prägte diesen Ehrenabend. Im Beisein Meggles Vorgänger Albert Lohner und Hans Leinauer, der Trägerin der Mertinger Bürgermedaille Christine Weber, den bisherigen Ehrenträgerinnen und Ehrenträgern sowie den geladenen Vereinsvertretern durften sich besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Mertingen in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen. „Unsere Schützinnen und Schützen zeigen, was es heißt Gemeinschaft zu leben“, sagt Meggle und berichtet stolz, dass die Mertinger in diesem Präzisionssport aktuell überaus erfolgreich sind.

Da ist zum einen Lea Meitinger, die 2024 als Sportlerin des Jahres der Donauwörther Zeitung ausgezeichnet wurde. Die 25-jährige Bogenschützin des FC Mertingen wurde nicht nur Bezirksmeisterin, sondern durfte bei den Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen teilnehmen, wo sie als siebtbeste deutsche Bogenschützin das Turnier beendete. „Lea beweist, dass große Erfolge dort entstehen, wo Leidenschaft, Ausdauer und Freude zusammentreffen“, so Meggle.

Ebenfalls ins Goldene Buch eintragen durften sich erfolgreiche Mitglieder des Schützenvereins Gemütlichkeit Mertingen. Zum einen Rainer Sichert, der bei der Deutschen Meisterschaft 2025 in der Pistolenklasse 45 ACP Deutscher Vizemeister wurde. Ebenso herausragend ist die Leistung der ersten Luftgewehr-Mannschaft des Vereins einzuschätzen, die den Aufstieg in die Erste Bundesliga feiern durfte. Meggle hob neben den erfolgreichen Sportlern explizit die Arbeit der gesamten Vorstandschaft um Viktor Mayer, sowie das Engagement des Sportwartes und Co-Trainers Bernd Schröttle, des Trainers Axel Tragesers sowie des Mannschaftsführers Sascha Meissner hervor.