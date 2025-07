Tagespflege in Monheim: Jetzt ist ein Betreiber in Aussicht

Es ist ein Thema, das die Kommunalpolitikerinnen und -politiker in Monheim seit Jahren beschäftigt: die Einrichtung einer Tagespflege für ältere Personen. „Am Altweiherweg“ - so der Name des Baugebiets, könnte nun bald ein solches Angebot entstehen. Ein regionaler Investor hatte dort ein Grundstück erworben. Inzwischen ist auch ein potenzieller Träger, also Betreiber, gefunden. Dies verkündete Bürgermeister Günther Pfefferer im Stadtrat. Der Caritasverband im Landkreis habe gegenüber der Kommune sein „grundsätzliches Interesse an der Übernahme der Trägerschaft“ bekundet.

