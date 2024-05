Auto gegen Baum: Junger Mann stirbt bei Tagmersheim

Plus Auf der Kreisstraße zwischen Tagmersheim und Konstein passiert am 1. Mai ein schrecklicher Unfall. Der gibt einige Rätsel auf.

Auf schreckliche Weise ist am Maifeiertag nahe Tagmersheim ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 28-Jährige, der aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, krachte mit unvorstellbarer Wucht gegen einen Baum.

Wann genau sich das tödliche Geschehen auf der Kreisstraße zwischen Tagmersheim und Konstein am 1. Mai abspielte, ist nicht bekannt. Nach Auskunft von Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, gibt es keine Augenzeugen. Um kurz nach 12.20 Uhr entdeckten andere Verkehrsteilnehmer etwa einen Kilometer östlich von Tagmersheim das Wrack des Audi, das neben der Straße an einem Ahornbaum hing. Der Fahrer lag direkt neben dem Pkw.