Betrug mit Braunkohle-Briketts

Ein Tagmersheimer wollte Braunkohle-Briketts im Internet ersteigern. Er erhielt jedoch keine Ware.

Ein Mann aus Tagmersheim ersteigerte über eine Internetplattform Braunkohle-Briketts in einem Wert von 410 Euro und bezahlte den Kaufpreis vorab als Vorkasse. Da nach der Bezahlung sowohl der Kontakt zum Verkäufer abbrach als auch keine Warenlieferung erfolgte, zeigte der Geschädigte am Mittwoch einen Betrugsverdacht bei der Polizeiinspektion Donauwörth an. Die dortigen Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)

