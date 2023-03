Betrunkener fährt in Tagmersheim mit Auto gegen Straßenlaterne

Ein 34-Jähriger hat getrunken und ist mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Tagmersheim bei einem Unfall gegen eine Straßenlaterne geprallt. Per Notruf informierte ein Zeuge am Dienstag gegen 13 Uhr die Polizei: Ein Autofahrer sei in der Andreas-Wünsch-Straße allein-beteiligt gegen eine Straßenlaterne gestoßen und sitze nun regungslos am Steuer. Eine Verletzung des Mannes konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Beamten fanden den 34-Jährigen allerdings unverletzt in seinem Wagen, allerdings roch dieser erheblich nach Alkohol. Der Mann verweigerte jedoch einen Test. Die Polizei zeigte den Mann an und veranlasste eine ärztliche Blutentnahme auf der Wache in Donauwörth, um die Alkoholmenge im Körper gerichtsverwertbar festzustellen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich und es musste abgeschleppt werden. Die Beamten stellten die Schlüssel des Transporters sicher. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch