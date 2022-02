BC Blossenau startet neues Kursprogramm am 3. März

Der BC Blossenau bietet nach der Corona-Zwangspause wieder ein vielfältiges Kursprogramm. Dieses reicht von Sport über Gesundheit und Natur bis zur Kultur.

Monatelang war das "B+ Zentrum" in Blossenau verwaist. „Jetzt kommt endlich wieder Leben in die Bude“, freut sich Robert Reile, Vorsitzender des BC Blossenau. Los geht es am Donnerstag, 3. März. Pro Woche finden wieder 20 Sportkurse statt. Es gibt Gesundheitsvorträge, Naturerlebnistouren und Kulturveranstaltungen.

Die "Coolen und Wilden Feger" dürfen sich Montag und Dienstagnachmittag austoben. Die Zwergel treffen sich am Donnerstagvormittag. Auch das Fußballtraining für Kids ist wieder in vollem Gange. Für alle, die sich verausgaben wollen, startet am 22. März der Kurs "HIIT & Functional". Beim "Indoorcycle" wird Ausdauer trainiert, im Fitnesszirkel bekommt man neue Kondition. Beim Kurs "Faszio Fit" wird man beweglicher und stabilisiert die Rumpfmuskulatur. Pilates am Vormittag ist besonders für Mütter gedacht.

"Neuro-Coaching" mit Fußballprofi Jannick Schuster in Blossenau

Schwebend trainieren kann man beim Slingtraining. Zum Badmintontreff sind alle willkommen, die gerne Federball spielen. Den Tanzkurs für Linedance gibt es für Anfänger bis zum Profi. Wer Entspannung sucht, kann diese beim Morgen- und Abendgruß, beim Kurs „Entspannter Alltag“ oder bei einer Klangmassage finden. Der aus Rögling stammende Fußballprofi Jannick Schuster verspricht in seinem Kurs „Neuro-Coaching“ mehr Leistung und weniger Schmerzen.

Interessierte können auch ohne BCB-Mitgliedschaft an den Kursen teilnehmen – ganz flexibel, denn bezahlt wird pro Stunde. Ein Höhepunkt ist dem Verein zufolge der Feldenkraiskurs mit Liss Stengel am Samstag, 5. März, von 16 bis 19 Uhr. Bei dieser Gelegenheit könne man neuen Energie tanken und mehr Lockerheit finden. Über „Powerfood“ referiert Ulrike Pischke am Freitag, 11. März, um 19 Uhr in der "Gesunden Runde".

BC Blossenau bietet Forschertour mit Faschingsstimmung

Naturerlebnisse für klein und groß gibt es am Sonntag, 13. März mit den „Tierspurdetektiven“. Im April folgen weitere Forschertouren. Für einen Familienausflug geeignet ist die "Gemula-Tour". Es genügt ein Rucksack mit allen Utensilien, der auf Anfrage am "B+ Zentrum" hinterlegt wird oder an der Tankstell Kugler erhältlich ist. Am Kräuterhäusl erwartet die Forscher am Ende der Tour aktuell bunte Faschingsstimmung und an Ostern eine österliche Dekoration. Zur Ukulelenwanderung sind alle Spiel- und Singfreudigen am Samstag, 26. März, eingeladen.

Das Kulturprogramm eröffnen die Donau-Rieser Autoren mit einer Lesung beim Sonntagskaffee am Sonntag, 27. Februar, um 15 Uhr. Zu einem besonderen Reiseerlebnis in Südamerika lädt Peter Schuster in seiner Multimedia-Show „El Condor pasa“ am Samstag, 12. März, um 19 Uhr ein. Eine Geschichtenerzählerin verzaubert Kinder und Erwachsene im April. Im Mai folgen ein italienischer Liederabend (7. Mai), der Weinklang (21. Mai) und Raphael Kestler mit Band (27. Mai). Musik- und Instrumentenbaukurse runden das Programm ab. Info und Kontakt: Internet www.blossenau.de, info@blossenau.de, Telefon 0151/18864740. (mev)