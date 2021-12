Tagmersheim-Blossenau

12:21 Uhr

Brandserie in Blossenau geht weiter: Ursache ist ungeklärt

Lichterloh gebrannt hat am Donnerstagabend ein Schuppen samt Carport in Blossenau.

Plus Schon wieder hat es in Blossenau gebrannt. Damit setzt sich eine mysteriöse Brandserie in dem Dorf fort. Warum der aktuelle Fall für Unruhe sorgt.

Von Wolfgang Widemann

Im Tagmersheimer Ortsteil Blossenau hat es schon wieder gebrannt - und zwar zum dritten Mal auf dem gleichen Anwesen. Am Donnerstagabend stand dort ein Schuppen in Flammen. Die rätselhafte Serie beunruhigt die Verantwortlichen der Feuerwehr und die Bevölkerung.

