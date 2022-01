Tagmersheim-Blossenau

Brandserie in Blossenau: Jugendliche verhindern Schlimmeres

Diese Hecke geriet am späten Silvesterabend in Blossenau in Brand. Die Ursache ist ungeklärt.

Plus Die Serie von Bränden in Blossenau geht weiter. Was an Silvester passierte und wie der Feuerwehr-Kommandant darauf reagiert.

Von Wolfgang Widemann

Die Menschen in Blossenau kommen nicht zur Ruhe. Ausgerechnet in der Nacht zum Jahreswechsel setzte sich die Serie rätselhafter Brände fort. Dieses Mal stand - wie schon kurz gemeldet - eine Hecke an einem Wohnanwesen in Flammen. "Das ist kein Spaß mehr", kommentiert Christian Hornung, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Blossenau, den neuerlichen Einsatz.

