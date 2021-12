Tagmersheim-Blossenau

vor 46 Min.

Feier an Heilig Abend in Blossenau endet mit Feuerwehreinsatz

Drei Feuerwehren waren an Heilig Abend in Blossenau im Einsatz.

Plus Einen aufregenden Heilig Abend erleben die Mitglieder einer Familie in Blossenau. Mehr als 50 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst sind im Einsatz.

Von Wolfgang Widemann

Dieses Weihnachtsfest werden die Mitglieder einer Familie in Blossenau und eine größere Zahl an Rettungskräften nicht so schnell vergessen. Ausgerechnet an Heilig Abend mündeten die gesundheitlichen Probleme einer Frau unversehens in einen Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

