Rieser Autoren treffen in Blossenau auf wilde Tiere

In Blossenau hat die Kultur wieder neu begonnen. Erste Veranstaltungen nach den Corona-bedingten Schließungen haben Lyrik dorthin gebracht. Dazu gab es Faschingsgaudi.

Endlich wieder Kultur: Zum ersten Mal in 2022 gab es wieder Veranstaltungen im B+ Zentrum in Blossenau. Sie konnten kaum unterschiedlicher sein. Am Rußigen Freitag dekorierten die "Wilden und Coolen Feger" das Kräuterhäusl für den Karneval der Tiere. Am Sonntagnachmittag luden die Donau-Rieser Autoren zur ersten Lesung in den B+ Treff ein.

Bei Kaffee und Kuchen unterhielt Manfred Hahn beim Sonntagskaffee mit köstlichen Backwaren des B+ Teams seine Gäste mit Lyrik, Kurzgeschichten und Rockballaden. Der Harburger Dozent ist mehrfacher Preisträger und schreibt seit seiner Jugend. Die Anekdoten aus seinem fränkischen Heimatdorf wecken eigene Erinnerungen und lassen das Publikum schmunzeln. Hahns Lyrik macht nachdenklich und geht auch unter die Haut wie das Gedicht für seine Schwester im Hospiz. Einen stimmungsvollen Rahmen bildeten Rockballaden auf der Gitarre von Pink Floyd, Secret Garden oder Roger Waters.

Karneval der Tiere in Blossenau

Fröhlich und bunt ging es beim Karneval der Tiere zu. Das raue Wetter störte niemanden. Im Schutz des Kräuterhäusl bastelten und malten die Wilden und Coolen Feger, die sich sonst in der B+ Sporthalle austoben. Natürlich wurde beim Karneval der Tiere auch gefeiert, getanzt und gespielt. Die Faschingsdekoration bleibt noch einige Zeit. Spaziergänger und Forscher auf dem Gemulaweg, der am Kräuterhäusl endet, dürfen es sich hier gemütlich machen. In einem kostenlosen Flyer zum Mitnehmen haben die Donau-Rieser Autoren lustige Geschichten zusammengestellt. (evm)

Info: Das nächste Sonntagskaffee mit den Autoren ist am 27. März im B+ Zentrum. Alle Informationen unter www.blossenau.de.