Tagmersheim-Blossenau

vor 49 Min.

Training mit Köpfchen: Das steckt hinter Neuroathletik

Plus Nicht nur Profisportler nutzen Neuroathletik, der Ansatz wird im Amateursport immer beliebter. DZ-Volontärin Celine Theiss hat einen Selbstversuch gewagt.

Von Celine Theiss

Als mir die Kollegin aus der Sportredaktion vorgeschlagen hat, das Neuroathletik-Training im Sportzentrum B+ in Blossenau einmal anzusehen, war ich zunächst etwas zögerlich. Neuroathletik – noch nie davon gehört. Also begebe ich mich in die Tiefen des Internets, um herauszufinden, worauf ich mich da einlasse. Die Neuroathletik zielt darauf ab, das Nervensystem zu trainieren, da dieses unsere Bewegungen steuert. Übungen wie etwa Summen oder Schielen sind Bestandteil davon und sollen dabei helfen, Schmerzen in den Griff zu bekommen, Verletzungen vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen