Das Freibad in Tagmersheim ist ab kommenden Donnerstag, 8. Juni, geöffnet.

Das Freibad in Tagmersheim öffnet am kommenden Donnerstag, 8. Juni, ab 10 Uhr seine Tore. Ab dann können Schwimmerinnen und Schwimmer von Montag bis Samstag das Bad im Jakobusweg von 13 bis 20 Uhr nutzen. An Sonn- und Feiertagen empfängt das Bad seine Gäste bereits ab 10 Uhr bis 20 Uhr.

An den Preisen ändert sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt und 55 Euro für die Saisonkarte. Für Kinder kostet der Eintritt zwei, die Saisonkarte 27 Euro. (AZ)