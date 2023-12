Der ehemalige Pfarrhof von 1725 dient heute als Gemeindezentrum

Im Rahmen der Dorferneuerung wurde der ehemalige Pfarrhof umgestaltet. Bei der Einweihung war sogar Gerhard Schröder in Tagmersheim.

Ein Mädchen für alles scheint Petra Riedelsheimer zu sein, Tagmersheims ehrenamtliche Bürgermeisterin. Im Amtsgebäude ist sie Sekretärin und Hausmeisterin zugleich, Geschäftsführerin des örtlichen, im Jahr 2015 eröffneten Dorfladens, Vorsitzende des Schulverbands, Verantwortliche für das Freibad, das durch den großartigen Einsatz vieler Freiwilliger trotz gravierender Erschwernisse im Sommer 2023 geöffnet werden konnte. So hatten Schulklassen weiterhin die Möglichkeit, schwimmen zu lernen, beziehungsweise es nicht zu verlernen. Die Aufgaben ließen sich fortsetzen, aber eigentlich geht es in dieser Serie ja über neue Rathäuser in manchen Gemeinden im Landkreis Donau-Ries.

Tagmersheim mit seinen rund 800 und das 1972 eingemeindete Blossenau mit etwa 300 Einwohnern bilden eine Einheitsgemeinde im Naturpark Altmühltal in der Ferienregion Monheimer Alb und zählt zu den Gemeinden im „Drei-Länder-Eck“ Schwaben-Mittelfranken-Oberbayern. Die Gemeinde gehört mit Buchdorf, Daiting und Rögling seit 1978 zur Verwaltungsgemeinschaft Monheim.

Antrag auf Aufnahme in Dorferneuerungsprogramm schon 1986

Tagmersheim beantragte schon im Dezember 1986 die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm, um den Ort zukunftsfähig zu gestalten und die Innenentwicklung zu stärken. Das alles geschah noch im Wohnzimmer des Bürgermeisters Josef Seifert. Ab 1989 standen dann der Gemeinde zwei Kanzleiräume im Gebäude der Graf-Moy‘schen Gutsverwaltung zur Verfügung, das sich neben der neuen Schule, dem Kindergarten und dem Feuerwehrgerätehaus befand. Das Haus war dem Grafen Moy abgekauft und gemäß der neuen Zweckbestimmung verändert worden. In dem erdgeschossigen Anbau wurde fortan ein Raum als Dienstzimmer der Frau Bürgermeisterin Centa Büttner zur Verfügung gestellt und ein weiterer Raum von der Verwaltung genutzt. Gemeinderatssitzungen mussten jedoch im benachbarten FFW-Gerätehaus stattfinden.

Im Zuge der 2003 angelaufenen Dorferneuerung in Tagmersheim und der Umsetzung der langjährigen Planungen zwischen den Jahren 2010 und 2015 entstand in der Amtszeit von Bürgermeister Georg Schnell (2008-2020) in gestalterischer wie funktionaler Hinsicht ein sehenswertes Ortszentrum. Die neu gestaltete Dorfmitte ist heute geprägt vom mächtigen, zweigeschossigen Bau des renovierten ehemaligen Pfarrhofs, der in etwas erhöhter Lage gleichsam über den umgestalteten Freiflächen thront und seit 18. September 2011 als Gemeindehaus genutzt wird. Bei der Einweihung war sogar Bundeskanzler Gerhard Schröder anwesend, der seinerzeit mit der Tagmersheimerin Doris Maria Schröder-Köpf, geb. Köpf, verheiratet war. In Erbpacht auf 99 Jahre erworben, wird das 1725 vom Eichstätter Stadtbaumeister Johann Gabrieli neu erbaute und bald 300 Jahre alte zweigeschossige Pfarrhaus nun auch von der politischen Gemeinde genutzt.

So ist das Rathaus in Tagmersheim aufgeteilt

Im Erdgeschoss ist das Amtszimmer der Bürgermeisterin, daneben das Sekretariat. Im hinteren Bereich des Gebäudes befinden sich eine Küche und die sanitären Anlagen.

Im 1. Stockwerk ist nach behutsamen Umbauten der große Sitzungssaal für die 13 Ratsmitglieder entstanden. Dieser prachtvoll im Rokokostil zu Beginn des 18. Jahrhunderts ausstuckierte Raum, – allgemein „Bischofszimmer“ genannt – wird vertragsgemäß auch bei Bedarf vom katholischen Kirchengemeinderat genutzt. Gegenüber befinden sich ein Lager, ein geräumiger Ausstellungsraum und das Gemeindearchiv mit Blick auf das örtliche Schloss, das 2007 von der Familie Ingo Beyer von Morgenstern erworben wurde. Die aus Platzgründen aus der Grundschule hierher verlagerte Bibliothek fand ebenfalls noch einen schönen Platz.

Auch der ehemalige und danebenstehende Pfarrstadel wurde während der Dorferneuerung ertüchtigt und dient jetzt als Veranstaltungsort für Vereine, gemeindliche Institutionen und die Kirche.