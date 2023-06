Tagmersheim

vor 34 Min.

Die Bürgermeisterin weiß: Die Anforderungen werden höher in Tagmersheim

Plus In Tagmersheim wird sich einiges ändern – Stichwort: Digitalisierung. Auch sonst sind die Herausforderungen groß, wie Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer erklärt.

Von Daniel Weigl

Wie bewerten Sie die ersten drei Jahre als Bürgermeisterin in Tagmersheim und wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Petra Riedelsheimer: Die erste Zeit in meinem Amt hatte zwei Seiten – einerseits waren durch Corona viele Begegnungen, Vereinsaktivitäten, Schul- und Kindergartenfeste nicht möglich, die notwendigen Treffen erforderten einen umso höheren Aufwand. Andererseits standen große Baumaßnahmen an, die tägliche Arbeit im Amt war gut möglich.

Welche Baumaßnahmen waren dies?



Petra Riedelsheimer: Geplant war bereits der Bau des Kanal-Trennsystems im Ortsteil Blossenau, dazu kam der Umbau der dortigen Kläranlage in eine Regenwasserbehandlungsanlage, Erneuerung der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung, Glasfaserausbau sowie die Neugestaltung des Ortsteils im Rahmen der Dorferneuerung. Unvorhergesehen kam das Wärmenetz in Blossenau dazu, wie auch die Erneuerung der Staatsstraße 2214, die durch Blossenau führt und weitere Maßnahmen wie einen Radweg mit Querungshilfe sowie eine verbesserte Bushaltestelle an den Siedlerhöfen ermöglichte. Die Bürger leben inzwischen das fünfte Jahr mit der Baustelle und gerade das letzte Jahr verlangte mit der Baustelle Staatsstraße einen erhöhten Koordinationsaufwand. Es konnten auch Verbesserungen im Kleinen geschaffen werden. Nachdem Kindergarten und Kinderkrippe voll belegt waren und Eltern auch für ihre Grundschulkinder Betreuung am Nachmittag anfragten, entschied der Gemeinderat einen Hort für Grundschulkinder in der Grundschule einzurichten. Der Büchereiraum wurde hierfür umgestaltet, die Bücherei wurde ins Gemeindehaus verlagert. Für die Feuerwehren in beiden Ortsteilen wurden neue Einsatzfahrzeuge als Ersatz für die circa 30 Jahre alten Autos bestellt. Auch hier werden die technischen Anforderungen immer höher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen