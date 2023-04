Tagmersheim

Diese großen Investitionen stehen heuer in der Gemeinde Tagmersheim an

In Blossenau laufen die Bauarbeiten im Rahmen der Dorferneuerung auf vollen Touren. Die Gemeinde Tagmersheim investiert heuer 1,9 Millionen Euro in das Projekt.

Plus Baustellen in Blossenau und Tagmersheim verschlingen eine Millionensumme. So sehen die Planungen der Kommune für 2023 aus.

Gewaltige Investitionen stehen in diesem Jahr in der kleinen Jura-Gemeinde Tagmersheim auf dem Programm. Zum einen läuft im Ortsteil Blossenau die Dorferneuerung auf vollen Touren, zum anderen rücken in Tagmersheim in drei Straßen die Bagger an. Weil auch noch andere Aufgaben zu erfüllen sind, wird sich der Schuldenstand der Kommune nochmals deutlich erhöhen. Dies zeichnet sich im Haushalt für 2023 ab, den der Gemeinderat nun einstimmig verabschiedet hat.

Auch wenn die Situation nicht einfach sei - man müsse den eingeschlagenen Weg gehen, merkt Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer zu dem Etat an. Vieles sei schon im Laufen gewesen und werde nun weiter vorangebracht. Belastend seien die enormen Preissteigerungen, welche die Gemeinde treffen. Weil staatliche Förderungen auf bestimmte Summen gedeckelt seien, erhöhe sich der Finanzbedarf.

