Tagmersheim

06:30 Uhr

Dorferneuerung in Blossenau wird um einiges teurer

Im Zuge der Dorferneuerung wird in Blossenau eine Reihe von Straßen neu ausgebaut. Die Kosten sind stark gestiegen.

Plus Der Gemeinderat hat den Auftrag für das Projekt in Blossenau vergeben. Im Ort stehen aber auch weitere Maßnahmen an. Sogar die Friedhofsmauer wird versetzt.

Von Wolfgang Widemann

Seit geraumer Zeit gleicht Blossenau einer großen Baustelle. In einem Großteil des Dorfs sind die Straßen weggebaggert, der Verkehr läuft auf Kies-Pisten. Seit Monaten sehnen die Bewohnerinnen und Bewohner die Dorferneuerung herbei. Die kann nun bald starten. Gemeinderat und Wärmenetz-Genossenschaft haben die Aufträge für die Bauarbeiten vergeben. Die Kosten freilich sind ein ganzes Stück höher als ursprünglich kalkuliert.

