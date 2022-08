Kurzfristig ausgebildete Freiwillige garantieren Betrieb im Freibad

Plus Freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen als Badeaufsicht im Freibad Tagmersheim dafür, dass dieses wieder voll geöffnet sein kann. Was die DLRG damit zu tun hat.

Durch den krankheitsbedingten längerfristigen Ausfall des Schwimmmeisters ist vor ein paar Wochen der Betrieb des Freibads in Tagmersheim ins Wanken geraten. Es konnte zwischenzeitlich nur noch eingeschränkt öffnen. Das Problem konnte dank engagierter Bürgerinnen und Bürger mittlerweile gelöst werden.