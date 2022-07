Freibad in Tagmersheim schon wieder geschlossen - vorerst

Plus Kaum hat das Tagmersheimer Freibad geöffnet, ist es wegen eines Krankheitsfalls wieder zu. Bürgermeisterin gibt Teilentwarnung.

Gut eine Woche nach der (verspäteten) Eröffnung ist das Freibad in Tagmersheim schon wieder geschlossen. Genauer gesagt ist dies seit Montag der Fall. Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer erklärt auf Anfrage den Grund: Der Schwimmmeister sei erkrankt, dies möglicherweise für längere Zeit.