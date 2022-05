Tagmersheim

vor 50 Min.

Im Freibad in Tagmersheim wird noch gearbeitet

Plus Nach zweijähriger Pause soll das Freibad in Tagmersheim bald wieder öffnen. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Gute Nachrichten für Badegäste.

Von Wolfgang Widemann

Das Freibad in Tagmersheim wird heuer wohl etwas später als sonst öffnen. Dies erklärt Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer nach einer Sitzung des Gemeinderats. Mit der Saison 2022 endet in der Freizeiteinrichtung eine mehr als zweijährige Zwangspause. Das Bad blieb wegen der Corona-Pandemie in den Sommermonaten 2020 und 2021 geschlossen. Zudem finden derzeit noch Sanierungsarbeiten statt.

