Kanalplanung und Waldmanagement

Die Kanalplanung für die Straßen, die in Tagmersheim mithilfe des Förderprogramms Eler erneuert werden, beschäftigt sich der Gemeinderat am Dienstag, 14. Februar. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Weitere Themen sind die Vorstellung des Bundesförderprogramms "Klimaangepasstes Waldmanagement" und die wasserrechtlichen Unterlagen für das Einleiten von Regenwasser und von Mischwasser in den Spindeltalgraben. (AZ)