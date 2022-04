Marode Straßen in Tagmersheim sollen erneuert werden

Plus In Tagmersheim sind mehrere Straßen marode. Dieser Zustand könnte sich mithilfe staatlicher Förderung bald ändern.

Die Gemeinde Tagmersheim möchte mithilfe des Förderprogramms "Eler" mehrere Straßen im Kernort erneuern und zugleich attraktiver gestalten. Der Gemeinderat hat nun einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.