Mehr Umsatz, aber auch Sorgen im Tagmersheimer Dorfladen

Die Verantwortlichen des Dorfladens in Tagmersheim ziehen Bilanz für 2021. Probleme bei der Warenlieferung. Geschäftsführer kündigt Abschied an.

Die Bürgermeisterin und Geschäftsführerin des Tagmersheimer Dorfladens Petra Riedelsheimer konnte die anwesenden Anteilseigner und eine Gruppe des Personals zur Jahresversammlung 2021 im Schützenheim begrüßen. Geschäftsführer Robert Bartsch präsentierte die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Die Dorfladen-Unternehmensgesellschaft (UG) beschäftigte drei Teilzeitkräfte und acht Minijoberinnen aus Tagmersheim und der näheren Umgebung. Der Geschäftsführer konnte, wie in bisher jedem Geschäftsjahr, eine Umsatzsteigerung verkünden – und zwar auf gut 520.000 Euro (netto). Der Jahresüberschuss lag bei 13.700 Euro.

Der Überschuss soll wieder für Investitionen genutzt werden. Robert Bartsch zeigte auf, was damit in den vergangenen Jahren angeschafft wurde: unter anderem eine Scannerkasse mit Waage, eine begehbare Tiefkühlzelle sowie eine neue Wurst-Käse- und Backwarentheke. Über 50.000 Euro investierte die UG somit in eine verbesserte Einrichtung. Die neue Theke konnte erst im Frühjahr 2022 realisiert werden. Sie stellt laut Bartsch mit rund 35.000 Euro die bisher größte Anschaffung dar.

Tochterunternehmen von Edeka übernimmt Warenlieferung für Laden in Tagmersheim

Der Geschäftsführer informierte auch über neue Entwicklungen. Im Sommer kündigte Edeka (Standort Gaimersheim) die bisherigen Lieferverpflichtungen und übertrug sie auf die Firma C+C in Augsburg, verbunden mit dem beiderseitigen Versprechen, dass sich an der bisher bewährten Praxis nichts ändern sollte. Leider habe sich dies in der Praxis anders herausgestellt, so Bartsch. Letztendlich habe sich in vielen alltäglichen Problemen gezeigt, dass das Tochterunternehmen C+C nicht auf Liefermengen mit einem Gesamtwert von über 300.000 Euro jährlich und deren Abwicklung vorbereitet und ausgestattet sei. Dass die Enttäuschung über die Abstufung in der Lieferkette von Edeka, die auch den Dorfladen Daiting und den Laden in der Stiftung St. Johannes betrifft, tief sitzt, war in der Versammlung deutlich zu spüren.

Preissteigerungen treffen auch den Dorfladen in Tagmersheim

Eine weitere Herausforderung ist die Anhebung des Mindestlohnes seit Oktober auf zwölf Euro, was zu einer erheblichen Steigerung der zukünftigen Lohnkosten führen wird. Auch die rasant ansteigenden Energiepreise bereiten Geschäftsführer Robert Bartsch in dieser Hinsicht große Sorgen. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten im Lebensmittel verarbeitenden Gewerbe. Sie sind durch deutlich höhere Einstandspreise der Lieferanten spürbar. Darum sei es auch im Dorfladen erforderlich, die Preise kontinuierlich anzupassen. Der Geschäftsführer warb um Verständnis bei den Kunden für diese unausweichlichen Preissteigerungen, wie sie auch bei Supermärkten und Discounter anzutreffen seien.

Als Antwort auf diese schwierige Situation schlug Bartsch vor, sich verstärkt der Veredelung der Frischethekenartikel zu Wurst-Käseplatten und Häppchen für Festtage und Feiern zu widmen. Ebenso sollte dem verstärktem Verkauf von unterschiedlich gestalteten Präsentkörben ein größeres Augenmerk geschenkt werden. Die Erhöhung der regionalen Produkte wäre ein weiterer Ansatz. Aber letztendlich sei das gewachsene Vertrauen zwischen den Verantwortlichen, dem Personal und den Kunden und deren Treue die wichtigste Basis, die Zukunft erfolgreich zu meistern.

Robert Bartsch will Ende Juni 2023 als Mit-Geschäftsführer des Dorfladens aufhören

Robert Bartsch erklärte in der Versammlung zudem, dass er Ende Juni 2023 aus beruflichen und privaten Gründen seine Geschäftsführertätigkeit beenden werde. Er war dann zehn Jahre einer der Geschäftsführer. Diesen Schritt hatte er dem Gesellschafterrat schon im Sommer 2021 mitgeteilt. Altbürgermeister Georg Schnell wies darauf hin, dass Bartsch, der über großes Fachwissen verfüge, eine große Lücke hinterlassen werde. (AZ)